Udinese-Napoli, Conte: "Partita dominata fin dall'inizio"

Udine, 14 dicembre 2024 - Nella brevissima conferenza stampa di ieri Antonio Conte aveva chiesto risposte al Napoli dopo le due sconfitte contro la Lazio che erano costate la Coppa Italia e la vetta del campionato: nel primo tempo in realtò le risposte le dà l'Udinese, in vantaggio con Thauvin, che ribadisce nel sacco l'ennesimo rigore parato da Meret, ormai uno specialista. Nella ripresa la musica cambia grazie a Lukaku, all'autogol di Giannetti propiziato dall'ennesima bella iniziativa di Neres, e alla penetrazione vincente di Anguissa. Per gli azzurri ne scaturisce una vittoria pesantissima e utile a restare in scia dell'Atalanta, la capolista che nel pomeriggio aveva battuto, non senza soffrire, il Cagliari, confermandosi dunque a +2 in classifica.

Le dichiarazioni di Conte

Il tecnico salentino, ai microfoni del dopopartita, non ha nascosto la soddisfazione per una vittoria pesantissima. "Il risultato può confondere, ma la verità è che noi abbiamo dominato dal primo minuto. Quindi, non è successo nulla di che tra primo e secondo tempo, perché la gara l'abbiamo disputata con personalità dall'inizio, battendo sempre la strada giusta pur dopo aver subito un gol casuale". Merito anche di un Neres che ha risposto subito presente alla prima gara da supplente di Kvaratskhelia, che potrebbe averne fino a fine anno. "Si allena da tanto tempo e bene e quindi ero tranquillo del suo apporto in entrambe le fasi. Per noi oggi è un giocatore importante, ma è ancora più importante il collettivo. Stiamo lavorando tanto - continua Conte - e io ho la fortuna di avere a disposizione ragazzi molto applicati. Abbiamo iniziato mesi fa un percorso lungo e complesso che solo tramite la fatica possiamo provare ad accorciare, andando avanti per la nostra strada, senza pensare agli altri. L'esempio è la partita di oggi: nessuno ti regala nulla e quello che vuoi devi andartelo a prendere".

Le dichiarazioni di Runjaic

In effetti, l'Udinese, soprattutto nel primo tempo, ha regalato praticamente zero al Napoli prima della riscossa di quest'ultimo che ha vanificato quanto di buono fatto in precedenza, come affermato da Kosta Runjaic. "La frazione iniziale, nella quale abbiamo anche perso un giocatore importante come Lovric, le cui condizioni andranno valutate nelle prossime ore, è stata molto fisica. Nella ripresa loro hanno alzato ritmo e qualità, confermandosi una squadra da scudetto". Al netto della bella prestazioni di squadra, specialmente nei primi 45', l'Udinese è stata un po' tradita dai singoli: si parte dalla gara anonima di Lucca. "Non era la partita ideale per lui, perché ha dovuto lottare contro una difesa molto forte, ma in generale mi piace la sua personalità". Si arriva a Sanchez, ancora una volta relegato solo alla panchina. "Non posso rispondere per certo su quando possa tornare: posso solo dire che per noi era già importante averlo oggi a disposizione".