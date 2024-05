Conference League: Fiorentina-Brugge, Firenze vuole la finale. Probabili formazioni e tv

Firenze, 2 maggio 2024 – Firenze chiama Atene: non è un gemellaggio culturale tra due delle più famose città d’arte e di cultura, ma la voglia del popolo viola di raggiungere la finale di Conference League che si giocheà, per l’appunto nella capitale greca mercoledì 29 maggio.

In mezzo però, c’è una semifinale con doppia sfida al Club Brugge, squadra di Bruges, un ostacolo per nulla facile da superare. Per andare ad Atene, non in vacanza ma per cercare di vincere la Conference League, la Fiorentina deve superare i belgi. Stasera (ore 21 allo stadio “Franchi”, diretta tv Dazn, Sky Sport e, in chiaro, su TV8) si gioca il primo atto e servirà la partita perfetta per avere la meglio sugli avversari e magari portarsi avanti anche rispetto alla gara di ritorno.

Per questa sfida mister Vincenzo Italiano può contare su tutta la rosa e ovviamente punterà sui leader, come Nico Gonzalez, per trascinare la squadra. Poi saranno preziosi il sostegno dei 30mila del “Franchi” e la carica data dal presidente Rocco Commisso, giunto a Firenze da New York proprio per assistere alla partita.

Probabili formazioni

FIORENTINA (4-2-3-1) - Terracciano; Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Mandragora; Nico Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti. Allenatore: Italiano.

CLUB BRUGGE (4-2-3-1) - Jackers; Skoras, Spileers, Mechele, De Cuyper; Onyedika, Vetlesen; Skov Olsen, Vanaken, Nusa; Thiago. Allenatore: Hayen.

Arbitro: Michael Oliver (Inghilterra).