Calcio: le sfide dalla A alla C delle squadre toscane, umbre e dello Spezia

Firenze, 17 ottobre 2024 – Dopo la sosta per le Nazionali (che, comunque,non ha fermato la Serie C, sempre più appassionante) tornano le grandi sfide di Serie A e B, otre a quelle, come detto, di Lega Pro.

Come sempre ci dedichiamo al programma delle squadre dei nostri territori con le sfide, dalla A alla C, delle compagini toscane, di quelle umbre e dello Spezia.

SERIE A

Empoli-Napoli (domenica 20 ottobre, ore 12.30)

Lecce-Fiorentina (domenica 20 ottobre, ore 15)

SERIE B

Salernitana-Spezia (sabato 19 ottobre, ore 15)

SudTirol-Pisa (sabato 19 ottobre, ore 15)

Carrarese-Mantova (domenica 20 ottobre, ore 15)

SERIE C

(Girone B)

Sestri Levante-Arezzo (venerdì 18 ottobre, ore 20.30)

Ascoli-Perugia (sabato 19 ottobre, ore 15)

Rimini-Pianese (sabato 19 ottobre, ore 15)

Gubbio-Pontedera (domenica 20 ottobre, ore 15)

Torres-Ternana (domenica 20 ottobre, ore 15)

Carpi-Lucchese (domenica 20 ottobre, ore 17.30)