Champions League ed Europa League, i sorteggi di oggi in diretta. Dove vederli in tv

Roma, 15 marzo 2024 - Oggi ci saranno i sorteggi dei quarti e delle semifinali di Champions League 2023-24, a seguire toccherà alle urne per i quarti di Europa League. Alla Casa del Calcio Europeo di Nyon, in Svizzera, s'incroceranno i destini delle otto vincitrici degli ottavi di finale: Atletico Madrid, Barcellona, Real Madrid, Manchester City, Paris Saint Germain, Bayern Monaco, Arsenal e Borussia Dortmund. Dopo aver definito il tabellone dei quarti di finale e delle semifinali col sorteggio, verrà anche stabilito chi giocherà "in casa", pro-forma, nella finale. Il regolamento non prevede teste di serie e sono ammesse sfide tra squadre della stessa nazione. I match dei quarti sono in programma il 9/10 aprile e il 16/17 aprile, mentre le semifinali il 30 aprile, il 1° maggio e il 7/8 maggio.

In tv l'appuntamento con il sorteggio in diretta è per ore 11.50 sul canale 20, e in streaming su Mediaset Infinity e SportMediaset.it. In diretta e in chiaro su Canale 5 il martedì la gara migliore, compresa la finale, mentre le altre partite di Champions saranno visibili sulla piattaforma di Mediaset Infinity. La finale si giocherà allo Stadio Wembley di Londra, sabato 1° giugno 2024.

Le squadre:

Atletico Madrid

Barcellona

Real Madrid

Manchester City

Paris Saint Germain

Bayern Monaco

Arsenal

Borussia Dortmund.

Europa League

Alle 13 invece ci saranno i sorteggi di Europa League con le otto squadre che accedono ai quarti: Atalanta, Benfica, Leverkusen, Liverpool, Marsiglia, Milan, Roma e West Ham. Anche qui non è escluso che dalle urne escano incroci tra le italiane visto che a regolamento non sono previste teste di serie e possono affrontarsi squadre della stessa nazione o che si sono incontrate già nei turni precedenti.

Le squadre:

Atalanta

Benfica

Leverkusen

Liverpool

Marsiglia

Milan

Roma

West Ham

