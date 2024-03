Champions League, Barcellona-Napoli: le ultimissime di formazione

Barcellona, 12 marzo 2024 - Il grande giorno è arrivato: stasera, martedì 12 marzo, a partire dalle 21, Barcellona e Napoli si sfideranno nella cornice dello Stadio Olimpico Lluis Companys mettendo nel mirino i quarti di finale di Champions League dopo l'1-1 emesso dalla gara di andata. Non solo: per gli azzurri in palio c'è anche una bella fetta di Mondiale per club 2025, il torneo diventato l'obiettivo principale di Aurelio De Laurentiis al punto da essere in procinto di inserire nel contratto dei suoi giocatori un bonus da 10 milioni. Per continuare a sognare l'America, nel vero senso della parola, i partenopei dovranno avanzare nel torneo continentale più prestigioso e poi vincere almeno una partita del turno successivo: soltanto così, matematica alla mano, si può concretizzare il sorpasso sulla Juventus.

Le probabili formazioni

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Koundé, Araujo, Inigo Martinez, Cancelo; Christensen, Fermin Lopez, Gundogan; Yamal, Lewandowski, Joao Felix. Allenatore: Xavi Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Traorè; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Calzona

Orario e dove vederla in tv

Barcellona-Napoli (fischio d'inizio alle 21) sarà tramessa in diretta in chiaro sia su Canale 5 (disponibile anche lo streaming sui dispositivi Mediaset Infinity e Mediaset Infinity+) sia su Sky tramite i canali Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport 4K (numero 213) e Sky Sport (numero 252): la partita sarà disponibile anche su Sky Sport (numero 251) in occasione di "Diretta Champions League" e sul dispositivo Sky Go.

Qui Napoli

Per l'appuntamento più importante della stagione, come da definizione testuale del diretto interessato, Francesco Calzona non ha intenzione di fare esperimenti: in campo andrà il miglior undici possibile nell'ormai (ri)consueta veste del 4-3-3. Tra i pali ci sarà Alex Meret, con Giovanni Di Lorenzo e Mathias Olivera come terzini e la coppia Amir Rrahmani (al rientro dall'infortunio) e Juan Jesus al centro della difesa. A centrocampo ci saranno André-Frank Zambo Anguissa, Stanislav Lobotka e Hamed Junior Traorè, con Jens Cajuste, a sua volta acciaccato, pronto a entrare a partita in corso di fatto come unico cambio disponibile. Tutto fatto anche in un attacco al centro del quale svetterà Victor Osimhen, in gol nella gara di andata: a sinistra ci sarà Khvicha Kvaratskhelia, mentre a destra Matteo Politano è insidiato dal rientrante Cyril Ngonge, per una staffetta che comunque dovrebbe concretizzarsi solo a partita in corso.

Qui Barcellona

Meno chiare le idee di Xavi, che recupera Raphinha ma non Ferran Torres, Pedri, Gavi, Frenkie De Jong, Alejandro Balde e Marcos Alonso. Come già successo prima della gara di andata, a sorpresa si stanno alzando le quotazioni del baby Pau Cubarsì, che insidia Inigo Martinez in una difesa che sarà completata da Jules Koundé, Ronald Araujo e Joao Cancelo a protezione di Marc-André Ter Stegen. A centrocampo toccherà ad Andreas Christensen, Fermin Lopez e Ilkay Gundogan, con Sergi Roberto che scalpita, mentre al centro dell'attacco è inamovibile Robert Lewandowski, assistito da Lamine Yamal e Joao Felix.

