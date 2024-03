Obiettivo quinta squadra in Champions: il nuovo ranking Uefa dopo l'eliminazione dell'Inter

Roma, 14 marzo 2024 . Dopo il Napoli, eliminato un giorno prima dal Barcellona, è toccato all'Inter, mentre ancora prima a uscire era stata la Lazio, castigata dal Bayern Monaco: anche i nerazzurri salutano la Champions League agli ottavi di finale e lo fanno dopo la lotteria dei rigori, che ha premiato l'Atletico Madrid. Il contraccolpo rischia di essere pesante per l'intero calcio italiano, impegnato nella difficile impresa di racimolare punti buoni per il ranking Uefa per cercare di garantirsi la quinta squadra per la Champions League 2024/2025: a tal riguardo, le speranze sono riposte in Atalanta, Milan e Roma, ancora in corsa in Europa League, e nella Fiorentina, di scena nella Conference League.

I dettagli

In realtà, nonostante lo smacco di aver perso tutte le squadre già agli ottavi di Champions League, il ranking continua a premiare l'Italia in vista della prossima edizione, quella che proporrà un format tutto nuovo: non più 32 squadre partecipanti, ma ben 36 e con una formula inedita che quindi manderà in archivio quella attuale a gironi. L'Italia guida ancora con 16.571 punti, pur perdendo terreno nei confronti della Germania seconda a quota 15.928 punti: merito del Borussia Dortumund, fresco di passaggio del turno a spese del PSV Eindhoven. In un contesto in cui, per regolamento, la quinta squadra per la prossima Champions League va alle prime due del ranking, da monitorare sono le altre nazioni alle spalle del tandem al comando: su tutte la Spagna, ancora quinta ma in forte risalita grazie appunto ai recenti verdetti del campo, a loro volta collegati ai fatti del Mondiale per club 2025, con Barcellona e Atletico Madrid a battersi colpo su colpo. Tornando alla Champions League 2024/2025, nell'attuale ranking Italia e Germania contano il medesimo numero di squadre ancora in ballo (4), insidiate nell'ordine dall'Inghilterra, dalla Francia e dalla Spagna, che contano rispettivamente 6, 3 e 4 formazioni ancora in gioco nelle competizioni continentali. Insomma, nonostante la debacle totale nell'attuale Champions League, l'Italia può continuare a sperare nelle 5 squadre, ma tutto si giocherà nell'Europa sulla carta meno nobile: Europa League e Conference League, spesso quasi snobbate dalle squadre nostrane, reggeranno il peso del destino dell'Italia nella prossima Champions League.

Il nuovo ranking e le squadre rimaste in gara

Italia 16.571 (quattro squadre rimaste in Europa)

Germania 15.928 (quattro squadre rimaste)

Inghilterra 15.000 (sei squadre rimaste)

Francia 14.416 (tre squadre rimaste)

Spagna 14.187 (quattro squadre rimaste)

Repubblica Ceca 13.000 (tre squadre rimaste)

Belgio 12.400 (due squadre rimaste)

Turchia 11.500 (una squadra rimasta)

Portogallo 10.166 (due squadre rimaste)

Olanda 10.000 (una squadra rimasta)

Leggi anche - Napoli, scivolano via altri due obiettivi. Ed è bufera su De Laurentiis