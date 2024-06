Italia-Spagna, tutti i precedenti: dalle Olimpiadi 1920 alla Nations League

La sfida tra Italia e Spagna, in programma giovedì 20 giugno alle 21 a Gelsenkirchen per Euro 2024, sarà la numero 41 nella storia. Un'accesa rivalità che si intreccia tra calcio, politica. Ripercorriamo i momenti salienti di questo appassionante duello.

Era il 2 settembre 1920 ad Anversa, in un’Europa ancora ferita dalla prima guerra mondiale, quando Italia e Spagna si affrontarono per la prima volta. La partita valida per la semifinale olimpica vide trionfare le Furie Rosse con un 2-0 firmato da Félix Sesúmaga. La rivincita azzurra arrivò solo quattro anni dopo, a Parigi, con un 1-0 firmato dall’autogol di Pedro Vallana alle Olimpiadi del 1924. Passando alle curiosità, la sfida olimpica del 1928 ad Amsterdam rimane impressa per la vittoria più larga dell'Italia: un 7-1 realizzato dalle reti di Magnozzi, Schiavio, Baloncieri, Bernardini, Rivolta e la doppietta di Levratto. Tra le vittorie italiane spicca anche il 2-1, tra andata e ritorno, ai Mondiali del 1934 con Meazza e Ferrari a segno, seppur con strascichi polemici. Memorabile anche il 2-1 a USA '94 con i gol di Dino e Roberto Baggio.

Quarti di Usa '94: Roberto Baggio festeggia con Giuseppe Signori il gol decisivo nella vittoria contro la Spagna

Tuttavia, negli ultimi anni la Spagna ha preso il sopravvento. La vittoria per 4-0 nella finale di Euro 2012, che ha permesso alle furie rosse di confermarsi campioni d’Europa, rimane un doloroso ricordo per gli azzurri, ma nonostante le sconfitte l'Italia ha saputo rispondere. Agli Europei del 2016, un 2-0 firmato Chiellini e Pellè eliminò la Spagna agli ottavi. Poi, la vittoria italiana ai rigori nella semifinale di Euro 2020, preludio al trionfo finale di Wembley.

Gli ultimi confronti sono le semifinali di Nations League del 2021 e 2023, entrambe vinte dalla Spagna per 2-1. Un dominio spagnolo che rende la gara di Euro 2024 ancora più carica di attesa. La partita di giovedì si preannuncia equilibrata. La Spagna, reduce dalla vittoria in Nations League, vuole confermarsi ai vertici. L’Italia, campione d’Europa in carica, punta al bis, in modo da raggiungere la Germania e la stessa Spagna a tre titoli vinti.

Delle 40 partite disputate, 12 vittorie sono italiane, 13 i pareggi e 15 i successi spagnoli. Il prossimo incontro, numero 41, sarà una sfida che promette spettacolo e che scriverà un nuovo capitolo in questa rivalità.