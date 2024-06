Romania-Ucraina in tv: probabili formazioni e dove vedere la partita del girone E

Monaco di Baviera (Germania), 17 giugno 2024 – Sarà l’Allianz Arena di Monaco di Baviera il teatro del primo match del Girone E di Euro 2024, che oggi alle 15 (match in diretta in esclusiva su Sky Sport) vedrà sfidarsi la Romania e l’Ucraina, due squadre che lotteranno per il passaggio del turno assieme alla Slovacchia e al Belgio, grande favorita per il primo posto: “Arriviamo all’appuntamento pronti – ha spiegato il ct della Romania Iordanescu – e se riusciremo a dare il nostro meglio avremo le nostre chances. L’Ucraina ha ottenuto ottimi risultati e ha eccellenti giocatori che giocano in campionati importanti come la Premier inglese e un ottimo allenare. Giocare sempre in competizioni importanti ti fa acquisire valore. Tutto questo, però, dopo il calcio d’inizio non conta più. Abbiamo grande rispetto per i nostri avversari, dovremo cercare di trasformare il nostro nervosismo in energie positive e giocare con intelligenza e sicurezza. Agli ultimi Europei non abbiamo ottenuto grandi risultati, di conseguenza puntiamo a fare meglio e diventare modelli per i più giovani”.

Tesse le lodi dell’avversaria anche il ct dell’Ucraina Rebrov: “Ha fatto molto bene in tempi recenti e ha in rosa giovani molto bravi. È una squadra conscia del proprio valore e possiede calciatori molto veloci”. Sul momento delicato che vive il Paese: “La guerra che stiamo vivendo nel nostro Paese può essere una motivazione in più per i nostri giocatori e sono certo che la nostra gente sarà orgogliosa di noi. Per noi è molto importante giocare in un palcoscenico così importante, anche se ovviamente il calcio in Ucraina non è più una priorità. Il momento è molto delicato ma stare in campo dà piacere ai nostri giocatori”.

Le possibili scelte di Iordanescu e Rebrov

Iordanescu dovrebbe optare per un 4-2-3-1: a difendere i pali della porta della Romania dovrebbe essere Nita, schermato da una linea a quattro formata da Ratiu, Dragusin – visto in Italia con le maglie di Juventus, Sampdoria, Genoa e Salernitana – Rus, Bancu. Marius Marin e Razvan Marin – reduce da una stagione con l’Empoli – formeranno la diga davanti alla difesa, mentre Stanciu, Man e Dragus comporranno il terzetto sulla trequarti, alle spalle della punta Mihaila. L’Ucraina di Rebrov dovrebbe invece scendere in campo schierata con il 4-3-3: in porta Lunin, reduce dal successo in Champions League con il Real Madrid, vertice di un pacchetto arretrato completato dal quartetto difensivo composto da Konoplia, Zabarnyi, Matviyenko e Zinchenko. Shaparenko e Sudakov dovrebbero invece essere le mezzali ai lati di Stepanenko, mentre Tsygankov, Dovbyk – reduce da una stagione da capocannoniere della Liga con il Girona e nel mirino di Milan e Napoli – e Mudryk dovrebbero comporre il tridente d’attacco.

Orari e dove vedere la partita la gara Romania-Ucraina, valida per il primo turno del girone E di Euro 2024, sarà trasmessa lunedì 17 giugno in diretta su Sky Sport Uno (canale numero 201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). La gara sarà visibile anche in diretta streaming su NOW e Sky Go.

Probabili formazioni:

Romania (4-2-3-1): Nita; Ratiu, Dragusin, Rus, Bancu; Marius Marin, Razvan Marin; Stanciu, Man, Dragus; Mihaila. Ct: Iordanescu

Ucraina (4-3-3): Lunin; Konoplia, Zabarnyi, Matviyenko, Zinchenko; Shaparenko, Stepanenko, Sudakov; Tsygankov, Dovbyk, Mudryk. Ct: Rebrov.