Napoli-Atalanta, formazioni e dove vederla. Ancora out Lobotka: conferma Gilmour

Napoli, 2 novembre 2024 - Archiviata la pratica Milan, il tour de force del Napoli prosegue nel segno dell'appuntamento (finora) più complicato della stagione al Maradona, dove domenica 3 novembre alle 12.30 si presenterà l'Atalanta con velleità altissime e credenziali altrettanto importanti

Le probabili formazioni

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. Allenatore: Conte

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, De Roon, Ruggeri; Samardzic; Lookman, Retegui. Allenatore: Gasperini

Orario e dove vedere Napoli-Atalanta in tv e in streaming

Napoli-Atalanta (fischio d'inizio alle 12.30) sarà trasmessa in diretta streaming e in esclusiva da Dazn, la cui app è visibile anche sui dispositivi PlayStation 4/5, Xbox (One, One S, One X, Series X e Series S), TimVision Box, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Per i clienti abbonati sia a Dazn sia a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a 'Zona Dazn' l'alternativa è arrivare Dazn 1 e vedere la partita sul canale 214 di Sky.

Qui Napoli

Come preannunciato da Antonio Conte in conferenza stampa, ancora niente da fare per Stanislav Lobotka, il cui infortunio è stato probabilmente sottovalutato in sede di prima diagnosi: ai box dovrebbe restarci anche Leonardo Spinazzola, mentre per il resto regna un'abbondanza piena alla quale però non fa seguito alcun ballottaggio nonostante il turno infrasettimanale. Il 4-3-3 di Conte è infatti già presto fatto: tra i pali ci sarà Alex Meret, con capitan Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani, Alessandro Buongiorno e Mathias Olivera in difesa e in mediana la linea composta da André-Frank Zambo Anguissa, Billy Gilmour e Scott McTominay. Conferme in vista anche in attacco, e non potrebbe essere altrimenti dopo il fatturato raccolto a San Siro contro il Milan in termini di reti (è il caso di Khvicha Kvaratskhelia e del solito totem centrale Romelu Lukaku) e di impegno in entrambe le fasi (qui ogni riferimento a Matteo Politano non è casuale).

Qui Atalanta

Complice l'imminente impegno di Champions League in casa dello Stoccarda giustiziere della Juventus, Gian Piero Gasperini farà diverse rotazioni, dalle quali resteranno fuori i lungodegenti Giorgio Scalvini, Gianluca Scamacca e Marco Brescianini, uno che questa partita, prima del clamoroso dietrofront dopo aver già sostenuto le visite mediche, avrebbe potuto disputarla a parti invertite. Nel 3-4-2-1 orobico è certo di una maglia Marco Carnesecchi tra i pali, così come lo è l'intera linea difensiva in suo supporto: spazio a Berat Djimsiti, Isak Hien e Sead Kolasinac. A destra è confermato un Davide Zappacosta in stato di grazia, mentre a sinistra Matteo Ruggeri è in vantaggio nel ballottaggio con Raoul Bellanova. In mediana ci saranno Ederson e Marten De Roon, mentre in attacco i nodi da sciogliere, complice una grande abbondanza, sono molteplici. L'unico certo di una maglia è Mateo Retegui, mentre al suo fianco Ademola Lookman è insidiato da Charles De Ketelaere: discorso analogo sulla trequarti per Lazar Samardzic, sul quale è in rimonta Mario Pasalic.

