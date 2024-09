Ciclismo, Evenepoel smentisce il passaggio alla Red Bull-Bora-Hansgrohe: "Non ne so nulla"

Roma, 9 settembre 2024 – La finestra estiva del ciclomercato con vista sul 2025 ha battuto diversi colpi anche molto suggestivi, ma per i botti veri, si sa, spesso bisogna aspettare la fine della stagione. Per ora, con l'epilogo della Vuelta 2024, è andata in archivio solo la parentesi dei Grandi Giri, ma all'orizzonte ci sono ancora diversi impegni importanti che vedranno tornare in scena anche i big (ma non Jonas Vingegaard, in vacanza anticipata così come Wout Van Aert): tra essi c'è Remco Evenepoel, reduce dal doppio titolo olimpico, tra prova in linea e a cronometro, e finito in contumacia al centro dell'attenzione a causa della voce che lo vedrebbe vicino al passaggio alla Red Bull-Bora-Hansgrohe.

La smentita

L'operazione, che avrebbe del clamoroso, per la formazione tedesca avrebbe di fatto lo scopo di mettersi in casa già l'erede di Primoz Roglic, che invece dal canto suo rischierebbe di veder soffocate definitivamente le velleità (già molto complicate) di sfatare il tabù Tour de France. Tutti i condizionali del caso restano comunque un obbligo per due motivi: il primo si basa sul contratto ancora in essere tra Evenepoel e la Soudal Quick-Step, che scadrà solo a fine 2026. Dunque, in assenza di venti di rescissione con Patrick Lefevere, che da sempre coccola anche pubblicamente il suo pupillo (un trattamente non riservato a tutti i suoi dipendenti), tutto lascia pensare che il connubio nato nel 2019 possa proseguire. Il secondo motivo lo fornisce il bis-campione olimpico in persona, intercettato dai microfoni di Sporza a margine del Tour of Britain 2024 (vinto da Stephen Williams). "Sinceramente non ne so nulla. Vengono sempre fuori tante cose senza che dietro ci sia nulla di vero. Non so da dove escano queste voci, di cui non ero a conoscenza. Penso che questo basti a confermare che l'anno prossimo correrò con la stessa squadra". Dunque, parole anche abbastanza chiare in un contesto, quello del mercato, che spesso vede i vari protagonisti trincerarsi dietro dichiarazioni molto più ambigue. La determinazione e le idee chiare non mancano al classe 2000, che non a caso, tra tutti i big del ciclismo attuale, ha già reso pubblico il programma per il proprio 2025 tramite le parole del suo capo Lefevere. Parlando dei Grandi Giri, la stagione ruoterà intorno al Tour de France, mentre a livello di Classiche il belga dovrebbe essere di scena Milano-Sanremo, al Giro delle Fiandre e alla Liegi-Bastogne-Liegi: da stabilire ancora la scelta, a livello di corse a tappe di inizio stagione, tra una tra Parigi-Nizza e Tirreno-Adriatico, oltre alla presenza in qualche altra gara di un giorno del nord. Prima ancora per Evenepoel c'è da concludere il 2024: nel mirino i Mondiali di Zurigo e, verosimibilmente, il Giro di Lombardia, con entrambe le corse che vedranno riaccendersi la sfida tutta spettacolo con Tadej Pogacar, che a sua volta tornerà a breve di scena in Canada.

