Atalanta, la grande stagione di SuperMario Pasalic da 7 gol e 6 assist

Bergamo, 29 aprile 2024 – Nell’Atalanta che vola su tre fronti c’è uno specialista di cui si parla poco, un guastatore dietro le prime linee offensive, un incursore infallibile: Mario Pasalic. Il talento croato classe 1995 sta attraversando forse il momento migliore della sua carriera, in una stagione dove ha già collezionato sette gol e sei assist tra campionato e coppe.

Gasperini ormai lo impiega in due ruoli, da mediano o da trequartista, spostandolo avanti e indietro a centrocampo (in passato lo ha utilizzato spesso da seconda punta e addirittura da prima punta), sfruttando la sua abilità tattica e tecnica a coprire ogni zona del centrocampo.

Le parole di Gasperini

“È diventato un giocatore fortissimo. Mario è in un grande momento di forma e ha raggiunto una grande maturazione ed una grande tenuta fisica: è cresciuto nella fase di interdizione senza perdere quelle sue doti offensive, probabilmente, adesso è nella fase migliore della sua carriera”, lo ha elogiato Gasp.

Che domenica contro l’Empoli gli ha affidato la trasformazione del rigore che ha portato in vantaggio i nerazzurri: “Pasalic ha tirato il rigore perché in campo mancavano altri specialisti come Koopmeiners o Scamacca, anche lui sa tirarli bene”. Del resto il numero 8 nerazzurro un anno e mezzo fa aveva segnato ai Mondiali in Qatar il decisivo rigore per la sua Croazia negli ottavi di finale contro il Giappone. Campionato da cinque gol e cinque assist per il croato, alla sua settima stagione italiana (nel 2016-17 ha vestito i colori del Milan, segnando 5 gol), la sua sesta consecutiva a Bergamo.

Pasalic, l’uomo dei gol pesanti

Il talento cresciuto nell’Hajduk Spalato con la maglia nerazzurra vanta 242 presenze con 52 gol e 33 assist e nella nostra serie A è arrivato a quota 48 gol, comprendendo i cinque segnati in maglia rossonera. È l’uomo dei gol pesanti: con la Dea ha segnato contro il Manchester City nel 2019 la rete che ha regalato il primo punto assoluto ai nerazzurri in Champions o quella del vantaggio nei quarti di finale contro il Paris St Germain nel 2020, ma la sua prodezza più recente è certamente la rete del 3-0 ad Anfield contro il Liverpool tre settimane fa.