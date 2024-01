Coppa Africa 2024 in tv: le partite del 22 gennaio. Ghana e Costa d'Avorio si giocano tutto

Milano, 21 gennaio 2024 - A partire da lunedì, fino a mercoledì, saranno ben quattro le partite giornaliere di questa edizione della Coppa d'Africa. In campo le otto squadre dei primi due gironi, il gruppo A della Nigeria e Costa d'Avorio e il B di Capo Verde e dell'Egitto. Una terza giornata che si preannuncia scoppiettante visti vari incroci decisivi per le sorti di più nazionali. Andiamo a vedere nel dettaglio i vari match, con le probabili formazioni e dove seguire le partite in televisione.

La Nigeria contro la Guinea-Bissau: vincere per sperare nel primato nel gruppo A

Terzo turno sulla carta agevole per le Super Aquile, che però hanno ancora negli occhi il pareggio amaro all'esordio contro la Guinea Equatoriale, che domani alle ore 18 se la dovranno vedere contro la Guinea-Bissau che al momento è fanalino di coda del girone. In caso di successo di Osimhen e compagni e contemporaneo pareggio o sconfitta della Guinea Equatoriale contro la Costa d'Avorio, le Super Aquile sarebbero qualificate come prime del proprio gruppo. Davanti c'è la non irreprensibile Guinea-Bissau reduce da due sconfitte, ma questa manifestazione ci ha già abbondantemente insegnato a non dare nulla per scontato. Queste le probabili formazioni.

Guinea-Bissau (4-3-3): Djoco; Encada, Sangante, Djalo, Cande; Cassama, Bikel, Semedo; Rodrigues, Balde, Mane.

Nigeria (4-2-3-1): Nwabili; Aina, Ajayi, Troost-Ekong, Zaidu; Onyeka, Bassey; Lookman, Iwobi, Chukwueze; Osimhen.

La Guinea Equatoriale deve superare la Costa d'Avorio se vuole chiudere in testa

Si preannuncia accesissima la sfida tra i padroni di casa della Costa d'Avorio e l'attuale capolista del girone A, la Guinea Equatoriale. Al momento gli Elefanti sono terzi con una vittoria e una sconfitta dunque per passare agli ottavi dovrebbero poi capire se rientrano tra le quattro migliori terze classificate, dall'altra parte i Syli sono primi a pari merito con la Nigeria e quindi non possono fallire l'appuntamento se vogliono passare come testa di serie. Appuntamento per le ore 18 italiane, in contemporanea con la sfida della Nigeria, per questo super match. Di seguito le possibili formazioni titolari delle due squadre.

Guinea Equatoriale (4-2-3-1) Owono; Akapo, Orozco, Coco, Ndong; Ganet, Bikoro; Buyla, Machin, Salvador; Nsue.

Costa d'Avrorio (4-3-3): Y. Fofana; Aurier, Diomande, Ndicka, Konan; Kessie, Sangare, S. Fofana; Boga, Krasso, Kouame.

Ghana e Mozambico per il terzo posto e forse qualcosa in più

In serata tocca al girone B, con entrambe le gare alle ore 21. Prima partita da analizzare la delicatissima sfida tra il Mozambico e il Ghana. I primi sono al momento ultimi in classifica con 1 solo punto, mentre le Black Stars sono terze ma sempre con lo stesso ammontare di punti degli avversari. Dunque, chi vince può ancora sperare sia di rientrare tra le quattro migliori terze, ma anche di fare lo sgambetto all'Egitto in caso di sconfitta dei Faraoni contro Capo Verde nell'altro match. Verosimilmente, in caso di pareggio e dunque con il Ghana che chiuderebbe terzo la squadra di Hughton riuscirebbe a rientrare tra le migliori terze classificate. Serve quindi una vittoria, da una parte e dall'altra, il Mozambico per l'impresa mentre il Ghana per evitare un'altra figuraccia. Questi i possibili primi 11 delle due squadre. Il Mozambico schierato con un 3-4-2-1 che in fase di non possesso potrebbe diventare una difesa a 5 con Reinildo che si schiaccerebbe da terzo.

Ghana (4-2-3-1): Ofori; Odoi, Djuku, Salisu, Mensah; Ashimeru, Abdul Samed; Williams, Kudus, Ayew J.; Semenyo.

Mozambico (5-2-2-1): Siluane; Domingos, Mexer, Edmilson, Reinildo, Bruno Langa; Amade, Guima; Geny, Witi; Stanley Ratifo.

Capo Verde cerca l'en plein, l'Egitto però deve vincere per evitare brutte sorprese

Da una parte una squadra già sicura del primo posto dati i quattro punti di margine sulla prima inseguitrice, dall'altra la seconda in classifica che per blindare senza troppi patemi il passaggio del turno deve vincere per rendere inutile il risultato proveniente dalla sfida tra Ghana e Mozambico. Alle ore 21 si sfideranno Capo Verde ed Egitto, prima contro seconda del girone B di Coppa d'Africa 2024. Gli Squali Blu arrivano forte dei due successi maturati prima contro Ghana e poi contro il Mozambico, mentre l'Egitto è secondo in classifica principalmente grazie ai vari passi falsi delle inseguitrici, con le quali ha pareggiato nei precedenti due match. Salah è in dubbio, ma dovrebbe essere della partita, nonostante l'uscita nel primo tempo nell'ultima gara contro il Ghana. Al momento i Faraoni sono secondi a due punti, a -4 da Capo verde e a solo un punto di vantaggio da Ghana e Mozambico, ecco perché la squadra di Pinho da Vitoria deve vincere per evitare guai. Di seguito le probabili formazioni.

Egitto (4-2-3-1): Elshenawy; Kamal, Hegazy, Abdel Monem, Hamdy; Fathi, Elneny; Salah, Ashour, Marmoush; Mohamed

Capo Verde (4-3-3): Vozinha; Moreira, Costa, Pico, Paulo; Duarte, Kevin Pina, Jamiro; Mendes, Bebé, Jovane Cabral

Dove vedere la Coppa d'Africa 2024 in tv

Tutta la trentaquattresima edizione della Coppa d'Africa sarà disponibile in chiaro, dato che l'emittente di riferimento è SportItalia visibile ai canali 60 o 560 del digitale terrestre e sul canale 61 SoloCalcio. In alternativa, anche canale 5060 per chi utilizza il decoder Sky.