Croazia-Albania, dove vederla in tv. Le probabili formazioni. Chi perde è fuori da Euro 2024

Le sconfitte nelle gare di esordio rispettivamente contro Spagna e Italia hanno già messo spalle al muro Croazia e Albania, che mercoledì 19 giugno alle 15, nell'ambito del Gruppo B, si sfideranno nella cornice del Volksparkstadion di Amburgo per continuare l’avventura a Euro 2024.

Le probabili formazioni

Croazia (4-3-1-2): Livakovic; Stanisic, Sutalo, Erlic, Gvardiol; Modric, Brozovic, Kovacic; Pasalic; Petkovic, Kramaric. Allenatore: Dalic

Albania (4-4-1-1): Strakosha; Hysaj, Djimsiti, Ajeti, Mitaj; Asani, Asllani, Ramadani, Seferi; Bajrami; Broja. Allenatore: Sylvinho

Orario e dove vedere la partita in tv

Croazia-Albania (fischio d'inizio alle 15) sarà trasmessa in diretta in esclusiva da Sky tramite i canali Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport Calcio (numero 202), Sky Sport 4K (numero 213) e Sky Sport (numero 251). Disponibile anche lo streaming sui dispositivi Sky Go e NOW.

Qui Croazia

Il 3-0 incassato dalla Spagna, al netto della prova di forza fornita in particolare nel primo tempo da una delle grandi favorite del torneo, non fotografa bene gli sforzi profusi dalla Croazia e ben evidenziati dalle grandi parate effettuate da Unai Simon. Al di là di qualche sbavatura difensiva, i rimpianti del ct Zlatko Dalic, che perde definitivamente Nikola Vlasic per la ricaduta dell'infortunio muscolare accusato a inizio maggio, risiedono proprio in qualche spreco offensivo che avrebbe potuto addolcire la sconfitta, pesando anche nel computo della differenza reti che oggi relega la sua Nazionale all'ultimo posto del girone più complicato di Euro 2024. Da qui parte l'idea di cambiare qualcosa rispetto al 4-3-3 che aveva sfidato gli iberici: davanti è confermato Andrej Kramaric, al cui fianco potrebbe partire dall'inizio Bruno Petkovic, l'autore del momentaneo gol dell'illusione dopo aver sbagliato il rigore e prima dell'intervento del VAR. Sulla trequarti dovrebbe toccare a Mario Pasalic, altra novità rispetto all'undici dell'ultima sfida che manda quindi in panchina Lovro Majer, mentre la mediana, il punto forte della squadra, sarà immutata: spazio quindi a Luka Modric, Marcelo Brozovic e Mateo Kovacic. Tra i pali ci sarà ancora Dominik Livakovic, protetto da Josip Stanisic, Josip Sutalo, Martin Erlic (preferito quindi al 'leccese' Marin Pongracic) e Josko Gvardiol.

Qui Albania

La sconfitta meno netta contro l'Italia ha soddisfatto Sylvinho, che di fatto ha un solo dubbio per il suo 4-4-1-1: davanti Rey Manaj, che con il suo ingresso ha mandato in tilt la difesa azzurra (e in particolare Riccardo Calafiori) insidia fortemente Armando Broja, con Nedim Bajrami, l'autore del gol più veloce della storia degli Europei, seppur illusorio per i suoi, in ogni modo sulla trequarti. Sulle bande andranno Taulant Seferi e Jasir Asani, con Kristjan Asllani e Ylber Ramadani come interni. Tra i pali l'ottimo Thomas Strakosha sarà ancora preferito all'esperto Etrit Berisha, con il resto della retroguardia confermata in blocco in nome di Elseid Hysaj, Berat Djimsiti, Arlind Ajeti e Mario Mitaj.

