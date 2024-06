Germania-Ungheria, probabili formazioni e dove vederla

Monaco di Baviera, 19 giugno 2024 - Dopo la netta vittoria all'esordio, la Germania vuole blindare il discorso qualificazione contro l'Ungheria nella seconda giornata del gruppo A di Euro 2024. La squadra di Julian Nagelsmann arriva dal sonoro 5-1 rifilato alla Scozia, un match senza praticamente mai storia dove i padroni di casa hanno fatto valere la netta differenza di talento e hanno subito lanciato un segnale a tutte le altre "grandi". Dall'altra parte, l'Ungheria si ritrova già spalle al muro: la sconfitta per 3-1 contro la Svizzera nella prima sfida, obbliga gli uomini di Marco Rossi a centrare un risultato che alla vigilia appare assai arduo. Strappare un punto a questa Germania non solo sembra molto complicato vista la disparità tra le due squadre, ma proprio per l'approccio e il tipo di partita fatta nella prima giornata, senza dimenticare la componente del pubblico. Germania e Ungheria si sfidano mercoledì 19 giugno alle 18, all’Allianz Arena di Monaco di Baviera.

Thomas Mueller e Jamal Musiala

Probabili formazioni

Squadra che vince non si cambia e, dunque, Julian Nagelsmann sembra sicuro di ripartire dagli stessi undici che hanno annichilito la Tartan Army all'esordio. In porta, come sempre, Manuel Neuer, davanti a lui linea a quattro composta da Kimmich, Rüdiger (che al momento è il miglior marcatore della Scozia dato l'autogol), Tah e Mittelstädt. In mediana l'inesauribile Andrich e la qualità di Kroos, imprescindibile, mentre in trequarti: lo straordinario Musiala, Gundogan e Wirtz. Davanti l'unico dubbio: Havertz o Fullkrug. Al momento, date anche le caratteristiche degli avversari, pare in vantaggio il giocatore del Borussia Dortmund, ma verosimilmente il ballottaggio si protrarrà fino al momento delle ufficiali. Dall'altra parte, Marco Rossi risponde con il suo 3-4-2-1 con il duo Sallai - Szoboszlai a dare qualità e fantasia dietro alla punta Varga. Dietro non si tocca nessuno: Lang, Orban e Szalai davanti a Gulacsi, con Bolla, Ádám Nagy, Schäfer e Kerkez nella linea a quattro di centrocampo.

Germania (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstädt; Andrich, Kroos; Musiala, Gungogan Wirtz; Fullkrug.

Ungheria (3-4-2-1): Gulácsi; Lang, Orbán, Szalai; Bolla, Ádám Nagy, Schäfer, Kerkez; Sallai, Szoboszlai; Varga.

La classifica del girone A

Questa la situazione nel gruppo A, ricordando che passano le prime due per ogni girone più le quattro migliori terze.

1- Germania 3 pt (+4 dr)

2- Svizzera 3 pt (+2 dr)

3- Ungheria 0 pt (-2 dr)

4- Scozia 0 pt (-4 dr)

Dove vedere la partita

La sfida tra Germania e Ungheria, valevole per la seconda giornata del girone A di Euro 2024, sarà visibile sia sui canali Rai che su Sky Sport. Per coloro che preferiranno la tv di Stato il canale di riferimento sarà Rai 2 con le voci di Luca De Capitani e Sebino Nela. In alternativa, la soluzione streaming di Rai Play. Mentre, invece, per quanto riguarda Sky i canali saranno: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (251), il match sarà commentato da Federico Zancan e Aldo Serena. In streaming disponibile su Now TV e l'app Sky go per dispositivi mobili, pc e tablet.