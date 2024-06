Scozia-Svizzera in tv, dove vederla e le probabili formazioni

Colonia, 19 giugno 2024 – Per invertire la rotta o per mettere un piede e mezzo agli ottavi di finale. Scozia e Svizzera si incrociano nella seconda giornata del gruppo A di Euro 2024 in una sfida cruciale per il destino di entrambe le formazioni. Da una parte la squadra di Clarke è stata travolta dalla potenza della Germania che ha vinto 5-1 all'esordio, con i britannici per lunghi tratti hanno faticato pure per superare la metà campo. L'aver esordito contro la più forte del girone permette ora di incontrare gli avversari più agevoli e quindi centrare qualche risultato positivo, ma in una competizione dove ogni gol potrebbe rivelarsi decisivo quel -4 nel conto della differenza reti pesa come un macigno. Dall'altra parte la Svizzera ha vinto e convinto contro una spenta Ungheria. Sommer e compagni hanno giocato una partita ordinata, subendo poco nei primi 60 minuti di partita. La rete di Duah al 12' e del "bolognese" Aebishcer a fine primo tempo hanno aperto la strada, poi un leggero e fisiologico calo negli ultimi venti minuti di partita. Varga sembrava aver riaperto i giochi, ma con una buona prova difensiva e il rigore di Breel Embolo al 93' la squadra di Yakin ha portato a casa tre punti. Ora, in caso di eventuale successo anche in questa seconda giornata, i rossocrociati potrebbero già essere ammessi alla seconda fase. Scozia e Svizzera si sfidano mercoledì 19 giugno alle 21 al RheinEnergieStadion di Colonia e ad arbitrare il match ci sarà il signor Ivan Kruzliak.

Probabili formazioni

Lato formazioni, partendo dalla Tartan Army, Clarke dovrà fare a meno di Porteous che è stato espulso nella prima giornata. L'idea è quella di proporre un assetto un po' più offensivo, almeno all'inizio, con i due esterni più alti rispetto alla gara d'esordio. Dunque, Ralston e Robertson pronti a dare man forte a Christie e McGinn che in trequarti saranno alle spalle dell'unica punta Adams. In mezzo al campo McTominay e McGregor, mentre in difesa il trio davanti al portiere Gunn sarà: Hendry, Hanley e Tierney. Se, per cercare di cambiare le carte in tavola e strappare qualche punto, Clarke deve fare qualche cambiamento, completamente opposta è la situazione in casa Svizzera. Il commissario tecnico Murat Yakin è pronto a riconfermare gli stessi che hanno sconfitto l'Ungheria. Perciò, spazio ai bolognesi Aebischer e Ndoye in trequarti. In mezzo al campo l'esperienza di Freuler e Xhakha, mentre Akanji guiderà il terzetto difensivo composto da Schar e Rodriguez.

Scozia (3-4-2-1): Gunn; Hendry, Hanley, Tierney; Ralston, McTominay, McGregor, Robertson; Christie, McGinn; Adams

Svizzera (3-4-2-1): Sommer; Schar, Akanji, Rodriguez; Widmer, Xhaka, Freuler, Ndoye; Aebischer, Vargas; Duah.

La classifica del girone A

Questa la situazione, dopo la prima giornata, nel gruppo A.

1- Germania 3 pt (+4 dr)

2- Svizzera 3 pt (+2 dr)

3- Ungheria 0 pt (-2 dr)

4- Scozia 0 pt (-4 dr)

Dove vedere la partita

La partita tra Scozia e Svizzera, valevole per la seconda giornata del gruppo A di Euro 2024, sarà tramessa domani dalle ore 21 sia dalla Rai che da Sky Sport. Per chi la volesse seguire in chiaro sulla tv di Stato il canale di riferimento è Rai 1 con il commento di Dario Di Gennaro e Andrea Stramaccioni. L'alternativa in streaming è Rai Play. Mentre sulla pay tv i canali saranno Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251) e a commentare la partita saranno Nicola Roggero e Paolo Di Canio. L'alternativa streaming è Sky Go o Now Tv.