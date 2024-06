Euro 2024, Croazia-Italia: probabili formazioni e dove vederla. Azzurri agli ottavi se...

Lipsia (Germania), 23 giugno 2024 – La sconfitta contro la Spagna, brutta più nella prestazione che nel risultato, dopo il buon debutto contro l'Albania ha riportato sul pianeta terra l'Italia, che ora nell'economia del Gruppo B di Euro 2024 si gioca tutto contro la Croazia, a sua volta ancora di più all'ultima spiaggia. La resa dei conti del girone di fuoco dell'intera rassegna è in programma alle 21 di lunedì 24 giugno, quando in contemporanea si sfideranno Albania e Spagna (alla Merkur Spiel-Arena di Dusseldorf) e Croazia e Italia (alla Red Bull Arena di Lipsia).

Le probabili formazioni

Croazia (4-2-3-1): Livakovic; Stanisic, Sutalo, Pongracic, Guardiol; Kovacic, Modric; Pasalic, Sucic, Kramaric; Petkovic. Allenatore: Dalic Italia (4-2-3-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Darmian; Cristante, Jorginho; Cambiaso, Barella, Chiesa; Retegui. Allenatore: Spalletti

Orario e dove vedere la partita in tv

Croazia-Italia (fischio d'inizio alle 21) sarà trasmessa in diretta sia dalla Rai, sul canale Rai 1, sia da Sky, sui canali Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport Calcio (numero 202), Sky Sport 4k (numero 213) e Sky Sport (numero 251). Disponibile anche lo streaming sui dispositivi Sky Go, NOW e Rai Play.

Qui Italia

Tra le brutte eredità lasciate dalla sconfitta contro la Spagna, già agli ottavi di finale da prima in classifica, c'è l'infortunio al polpaccio destro a Federico Dimarco, da valutare giorno per giorno ma con zero chance di recuperare in tempo per la Croazia: in luogo del terzino dell'Inter dovrebbe agire il compagno di squadra Matteo Darmian, con Giovanni Di Lorenzo confermato a destra nonostante la partita tutt'altro che memorabile. Discorso analogo per Alessandro Bastoni e Riccardo Calafiori, l'unico capace suo malgrado di beffare un Gigio Donnarumma superlativo. In mediana avanza la coppia Bryan Cristante-Jorginho, con Nicolò Barella avanzato sulla trequarti insieme al jolly Andrea Cambiaso, la mossa a sorpresa, e Federico Chiesa: l'unica punta sarà Mateo Retegui, che scalza Gianluca Scamacca.

L'Italia si qualifica se...

Al di là dei singoli, all'Italia serve vincere o pareggiare per staccare il pass per gli ottavi da seconda del Gruppo B. Qualora a spuntarla fosse la Croazia gli azzurri potrebbero comunque sperare di entrare nel lotto delle migliori terze, differenza reti permettendo, a patto che intanto l'Albania non batta la Spagna.

Qui Croazia

Solo una vittoria potrebbe regalare gli ottavi alla Nazionale di Zlatko Dalic, ancora privo di Nikola Vlasic nel suo 4-2-3-1 speculare a quello azzurro e aperto da Dominik Livakovic, protetto da Josip Stanisic, Josip Sutalo, Marin Pongracic e Josko Gvardiol, con Mateo Kovacic e Luka Modric in una mediana priva di Marcelo Brozovic, apparso un lontano parente del giocatore che aveva incantato in Serie A e dunque pronto a essere accantonato, così come un 4-3-3 che non ha offerto ottimi riscontri. L'unica punta sarà Bruno Petkovic, altra vecchia conoscenza del calcio italiano, con Mario Pasalic, Luka Sucic e Andrej Kramaric sulla trequarti.

