Italia-Croazia, caccia agli ottavi. I precedenti: una sola vittoria per gli azzurri

Agli Europei di calcio 2024 in Germania, Italia e Croazia fanno parte del gruppo B insieme a Spagna e Albania e si affronteranno alla Red Bull Arena di Lipsia.

La prima partita disputata tra gli azzurri e la nazionale croata è stata un amichevole giocata nel 1942, perché in un Europa scossa dal secondo conflitto mondiale il calcio poteva diventare uno strumento di distrazione e propaganda. Si stava per avviare il dominio assoluto della squadra conosciuta come “Grande Torino” e molti giocatori di quella nazionale facevano proprio parte di quella squadra pieni di campioni come Valentino Mazzola, Giuseppe Grezar, Ezio Loik e Guglielmo Gabetto, protagonisti anche della vittoria italiana per 4-0.

Sono dovuti passare ben 52 anni per poter assistere a un secondo incrocio tra le due, infatti nel novembre del 1994 durante la partita d’andata della fase a gironi per le qualificazioni agli Europei del ’96, la squadra capitanata da Zvonimir Boban ottiene la sua rivincita dopo il 4-0 subito in passato, grazie alla doppietta dell’attaccante Davor Suker. La partita di ritorno delle qualificazioni termina invece in pareggio, con i gol di Demetrio Albertini prima e nuovamente Davor Suker poi.

L'Italia perse contro la Croazia ai Mondiali 2002

Nel 1999 una partita amichevole disputata a Zagabria termina con un semplice 0-0 ma, tre anni dopo, le due squadre vengono sorteggiate entrambe nel girone G della Coppa del Mondo in Corea e Giappone e, ancora una volta, ad avere la meglio è la Croazia che rimonta in pochissimi minuti il vantaggio procurato da Christian Vieri, vincendo sulla Nazionale allenata da Trapattoni per 2-1.

La sesta partita è un’altra amichevole, giocata nell’agosto del 2006 al Picchi di Livorno dalla nuova Nazionale di Roberto Donadoni, diventato ct dopo il Mondiale vinto da Marcello Lippi. La partita termina 2-0 per la Croazia e a realizzare il secondo gol è stato un giovane centrocampista della Dinamo Zagabria, chiamato Luka Modrić.

Le ultime tre partite giocate tra Italia e Croazia sono tutte finite con il risultato di 1-1. A Euro 2012, durante la fase a gironi, alla punizione di Andrea Pirlo risponde la rete di Mario Mandžukić. La partita di andata per le qualificazioni ad Euro 2016 è aperta da Antonio Candreva, ma bastano 4 minuti a Ivan Perisic per trovare il goal del pareggio. Il match di ritorno invece vede passare in vantaggio la Croazia con Mandžukić per poi essere recuperata dal rigore realizzato ancora da Antonio Candreva.

In 9 partite giocate la vittoria dell’Italia è una soltanto e risale al 1942, dopodiché 5 pareggi e 3 vittorie per la Nazionale croata. L’ultima partita della fase a gironi di Euro 2024 sarà dunque il decimo confronto tra le due Nazionali.