Svizzera-Italia, dove vederla. Spalletti: “Bastoni da valutare, Dimarco non ci sarà”. Probabili formazioni: ipotesi Fagioli

Berlino, 28 giugno 2024 – Si comincia a fare davvero sul serio in Germania. Euro 2024 entra nella fase ad eliminazione diretta, che verrà inaugurata dalla sfida fra Svizzera e Italia, in programma all'Olympiastadion di Berlino, un impianto che evoca bellissimi ricordi alla Nazionale azzurra, che nel 2006 ha vinto su quel terreno di gioco il quarto Mondiale della propria storia. Ma ormai questo appartiene al passato: il presente prevede un impegno certamente probante per la truppa di Luciano Spalletti, che si è qualificata agli ottavi di finale del kermesse per il rotto della cuffia. Senza il gol allo scadere di Mattia Zaccagni contro la Croazia infatti i nostri portacolori avrebbero salutato anzitempo la manifestazione. Il sigillo del laziale ha consentito ai suoi di chiudere al secondo posto - dietro la Spagna - il Gruppo B. Seconda piazza pure per gli elvetici, che hanno sfiorato addirittura il sorpasso ai danni della Germania in vetta alla graduatoria del raggruppamento A. È stata la rete di Füllkrug - nello scontro diretto, a tempo quasi scaduto - a impedire alla squadra di Murat Yakin di balzare in vetta. I rossocrociati peraltro sono ancora imbattuti nella manifestazione.

Spalletti a colloquio con Fagioli

I precedenti

Svizzera-Italia ha un sapore dolce se ripensiamo ad Euro 2020, quando a Roma gli elvetici vennero travolti 3-0 nel secondo incontro della fase a gironi. Ma anche un sapore amarissimo se la mente va all'ultimo precedente. Sempre allo stadio Olimpico, ma stavolta valido per le qualificazioni al Mondiale del 2022. L'1-1 finale sorrise agli ospiti, che ottennero un punto decisivo per conquistare il pass iridato. In generale, sono 61 le volte in cui le due selezioni hanno gareggiato l'una contro l'altra: il bilancio recita 29 successi degli Azzurri, sette degli elvetici e 24 pareggi.

Le dichiarazioni di Spalletti

“Tutti si ricordano di quando a Berlino abbiamo vinto la finale, qui Buffon ci ha fatto rivivere quelle emozioni. Abbiamo anche questo confronto da onorare, è una grande responsabilità. Per rendere orgogliosi gli italiani dobbiamo fare qualcosa di meglio di quanto visto oggi, ora mi aspetto di vederli più sciolti. Non siamo stati capaci di esprimere il livello che possiamo esprimere, ma questa qualificazione arrivata all'ultimo secondo è meritata. A livello psicologico e di personalità mi aspetto qualcosa di più di quanto fatto vedere finora”, sono le parole pronunciate dal commissario tecnico Spalletti. Che aggiunge: “Bastoni è da valutare bene, ha fatto l'allenamento e questo ci ha fatto tirare un sospiro di sollievo. Dimarco non è recuperabile, non ci sarà. Una difesa a quattro? Giocheremo con qualcosa che assomiglia alla difesa a quattro”. Il ct non esclude l'impiego di Fagioli: “Se hai giovani che spingono serve creare lo spazio che meritano. Con la sua naturalezza è adattissimo al suo ruolo”. Quanto alla Svizzera, il tecnico azzurro spiega: “Hanno un blocco squadra molto unito. È difficile trovarli lunghi tra i reparti. Sicuramente possiamo andargli dietro la linea, ma hanno anche aggressioni veloci e se non sei pronto diventa difficile ragionare. Servirà l'equilibrio del secondo tempo contro la Croazia. Lì non abbiamo sofferto quasi nulla e siamo stati con la testa nella partita fino all'ultimo secondo”.

Qui Svizzera

"L'Italia ha tanti ottimi giocatori, quindi sarà una grande sfida. Siamo concentrati su noi stessi, ma dobbiamo anche assicurarci di saper gestire punti di forza e debolezza dell'Italia – dice il ct Yakin –. Ciò che li rende pericolosi è che possono giocare in diversi modi. Ma sicuramente anche loro saranno preoccupati di affrontare noi. Siamo in buona forma, siamo imprevedibili e cercheremo di uscire vincenti da questa partita".

Le probabili formazioni

Svizzera (3-4-3): Sommer; Schär, Akanji, Rodriguez; Ndoye, Xhaka, Freuler, Rieder; Aebischer, Embolo; Vargas. All. Yakin.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Darmian; Cristante, Fagioli, Barella; Chiesa, Scamacca, El Shaarawy. All. Spalletti.

Orario e dove vedere l'incontro

La sfida fra Svizzera e Turchia è in programma sabato 29 giugno, con calcio d'inizio fisato alle 18. La partita sarà visibile in chiaro su Rai 1, mentre sul satellite verrà trasmessa sulla piattaforma di Sky, ai canali Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4k (canale 213) e Sky Sport canale 251. La gara sarà disponibile anche in streaming gratuito su RaiPlay, su Now per chi ha sottoscritto l'abbonamento alla piattaforma e su Sky Go per chi possiede un abbonamento Sky. Si potrà seguire il match scaricando le rispettive app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Su Sky la telecronaca della sfida sarà affidata a Fabio Caressa, con Beppe Bergomi come commentatore tecnico, mentre la Rai ha selezionato Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro.

