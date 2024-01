Serie A oggi live: partite e risultati. Empoli-Milan in diretta

Roma, 7 gennaio 2024 – Empoli-Milan è il lunch match (ore 12.30) di questa prima domenica di Serie A del 2024. Contro la penultima in classifica i rossoneri di Pioli cercano i tre punti per accorciare le distanza della Juventus. Proprio la Signora però avrà l’occasione di allungare e avvicinarsi all’Inter campione d’inverno: l’appuntamento è alle 18 in casa della Salernitana, fanalino di coda della Serie A. Nel frattempo, alle 15, il programma prevede Torino-Napoli e Udinese Lazio. Chiude il calendario di oggi Roma-Atalanta in programma alle 20.45. Qui sotto le partite live, con formazioni, cronaca e risultati in tempo reale.

Classifica Serie A

Empoli-Milan live dalle 12.30

Torino-Napoli live dalle 15

Udinese-Lazio live dalle 15

Salernitana-Juventus live dalle 18

Roma-Atalanta live dalle 20.45