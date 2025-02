Calcio serie C, rossoblù in campo allo stadio "Barbetti» alle 12.30. Gubbio, mezzogiorno di fuoco con l’Arezzo. Fontana: "Gara complicata, evitiamo rischi»

GUBBIO – È di nuovo matchday. Il Gubbio ospita l’Arezzo al "Barbetti" nel lunch match delle 12:30, importante per i rossoblù che cercano continuità dopo la vittoria nel derby con il Perugia e il pareggio con il Campobasso, match in cui si sono visti ottimi spunti. Mister Fontana tiene tutti sull’attenti, anche perché i toscani sono sesti in classifica con 10 punti in più degli eugubini. "Stiamo continuando a formarci – esordisce il tecnico calabrese –, sappiamo della difficoltà della partita e aggiungo che affrontiamo una squadra con tanta qualità. Sarà una gara molto complicata e al di là del momento e del fatto che loro hanno passato le ultime settimane in ritiro bisogna fare molta attenzione. Ai ragazzi ho già spiegato quali possono essere le trappole di questa partita e abbiamo parlato delle soluzioni che ci sono, dobbiamo stare molto concentrati". Dopo un dribbling secco sulle domande di mercato (intanto Fossati si è accasato al Carpi), il discorso vira sull’ultimo dei due acquisti del Gubbio, Marco Spina, che è con la squadra da una settimana: "Spina titolare? Siamo in una fase in cui tutto è fortemente in discussione, se dovesse partire qualcuno potrei metterlo anche in porta. Fa piacere che sia arrivato, deve ancora lavorare più tempo con noi ma ha grande qualità e disponibilità, ci darà una grossa mano". Chi non ci sarà, invece, è Signorini, assente per infortunio come i lungodegenti Franchini, Di Massimo e Proietti: "Signorini non farà parte della gara, penseremo di averlo per la prossima salvo intopp. Per sopperire alla sua assenza – prosegue Fontana – abbiamo diverse soluzioni. Il percorso, che non è di natura tecnica o tattica ma di natura motivazionale, è lungo e c’è tanto da migliorare, sto chiedendo molto ai ragazzi".

GUBBIO (4-5-1): Venturi; D’Avino, Rocchi, Tozzuolo, Zallu; Maisto, Corsinelli, Rosaia, Iaccarino, D’Ursi; Tommasini.

Federico Minelli