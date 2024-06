Austria-Francia: probabili formazioni e dove vederla in tv

Dusseldorf, 17 giugno 2024 - Non sono i campioni in carica, ma sono senza dubbio la squadra più attesa e secondo i più la favorita numero uno al successo finale. Oggi c’è il debutto della Francia in una sfida complicata contro l'Austria nella Dusseldorf Arena, casa del Fortuna Dusseldorf. Calcio d'inizio della sfida fissato alle 21. Nella prima sfida del gruppo D l'Olanda ha superato in rimonta la Polonia per 1-2, guadagnando così il primo posto nel girone a quota 3.

Senza dubbio l'Austria non ci terrà a fare da agnello sacrificale al talento della formazione transalpina. La selezione guidata da Ralf Ragnick è una formazione molto esperta, con tanti giocatori di talento, magari non più freschi come qualche anno fa, ma senza dubbio esperti e abituati a vincere nelle rispettive squadre di club. Il recordman di presenze, l'interista Marko Arnautovic, è con ogni probabilità all'ultimo grande torneo internazionale con la maglia della propria Nazionale, e probabilmente sui suoi gol poggeranno molte della squadra biancorossa. Il centravanti non è però il solo giocatore di talento della squadra, al contrario, Alaba in difesa e Sabitzer a centrocampo sono le altre due stelle della squadra negli altri reparti e sono i due pilastri intoccabili della formazione di Ragnick, loro che si sono affrontati in finale di Champions, senza però che il centrale di proprietà del Real Madrid scendesse il campo. È chiaro che le ambizioni di questa squadra non è la vittoria del titolo, ma così come nel 2021 costrinsero l'Italia al supplementare per passare il turno, punteranno anche in questa edizione ad essere ostici fino all'ultimo, nel tentativo di regalare ai tifosi di tutta l'Austria un sogno.

Si può dunque definire questo dunque un test complicato questo per la Francia di Deschamps, un battesimo del fuoco per una squadra che è condannata alla vittoria. Sulla carta infatti il talento dei galletti blu è intoccabile, solo Germania, Spagna e Inghilterra sembrano potervisi avvicinare, ma a livello teorico nessuno sembra in grado di eguagliarlo. Qualità diffusa in ogni reparto e una lista senza fine di top player, tanti provenienti anche dalla Serie A. A partire dall'attacco composto da Mbappé, Dembelé, Giroud e Thuram, la squadra transalpina può contare a centrocampo sui due ragazzi del Real Madrid, Tchouameni e Camavinga, insieme a Griezmann e Rabiot. Anche in difesa non manca il talento: da Theo Hernandez a Pavard, da Koundé a Upamecano, con Maignan a proteggere i pali della porta. Una formazione da urlo che però potrebbe risentire della pressione di vincere. In Qatar si sono dovuti arrendere solo alla magia dell'Argentina di Messi e non dovrebbero aver problemi a confermarsi a questo Europeo, ma occhio agli incidenti di percorso. Allo scorso Europeo arrivavano ugualmente con i favori del pronostico, ma si arresero a sorpresa già agli ottavi di finale, battuti ai rigori dalla Svizzera con l'errore decisivo proprio di Kylian Mbappé. C'è sicuramente voglia di rivincita per Les Blues e partire con il piede giusto sarà sicuramente fondamentale per gestire a livello emotivo la sfida di questo torneo, il bomber futuro sposo del Real Madrid d'altronde ha già avvertito tutti: "L'Europeo? È più difficile del Mondiale".

L'arbitro designato dalla Uefa per dirigere la sfida tra Austria e Francia è lo spagnolo Jesus Gil Manzano. Il direttore di gara spagnolo sarà coadiuvato dagli assistenti connazionali Diego Barbero e Angel Nevado, con quarto uomo l'ucraino Mykola Balakin. In sala Var ci sarà un altro spagnolo, ovvero Juan Martinez Munuera, supportato dall'iberico Alejandro Hernandez e il portoghese Tiago Martins. Per il fischietto nato in Estremadura si tratterà della direzione numero 31 della stagione, la seconda tra Nazionali, dopo aver diretto l'amichevole proprio tra la Francia e la Germania lo scorso Marzo. A questa sfida il direttore di gara aggiunge altre 8 partite internazionali tra le tre competizioni continentali Uefa, 4 di Coppa del Re e 18 di Liga.

Probabili formazioni

L'Austria dovrebbe ripartire dal 4-2-3-1 con Ragnick che verosimilmente punterà su Lawal tra i pali, protetto dal bolognese Posch insieme a Danso, Wober e Mwene. In mediana Sabitzer detterà i ritmi insieme a Seiwald, mentre alle spalle dell'unica punta, ovvero l'interista Arnautovic attualmente favorito sul gigante Gregoritsch, ci dovrebbero essere Laimer, Baumgartner e Schmid.

Deschamps non si sposterà dal suo 4-3-3 e davanti a Maignan dovrebbe scegliere Koundé, Saliba, Konate e Mendy, lasciando almeno inizialmente in panchina i due milanesi Pavard e Theo Hernandez. In mediana sarà titolare Kanté, preferito a Camavinga, con Rabiot e Griezmann, mentre il tridente offensivo dovebbe comprendere Dembelé, leggermente in vantaggio su Coman nel ballottaggio, con Giroud centrale e Mbappé sulla fascia opposta.

Austria (4-2-3-1): Lawal; Posch, Danso, Wober, Mwene; Seiwald, Sabitzer; Laimer, Baumgartner, Schmid; Arnautovic. Ct. Ralf Ragnick.

Francia (4-3-3): Maignan; Koundé, Saliba, Konate, Mendy; Kanté, Rabiot, Griezmann; Dembelé, Giroud, Mbappé. Ct. Didier Deschamps.

Dove vedere la partita

La partita fra Austria e Francia della Dusseldorf Arena, valevole per la prima giornata della fase a gironi di Euro 2024, inizierà alle 21. La partita sarà visibile in chiaro su Rai 1, mentre sul satellite sarà visibile sulla piattaforma di Sky, ai canali Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4k (canale 213) e Sky Sport canale 251. La partita sarà disponibile anche in streaming gratuito su RaiPlay, su NOW per chi ha sottoscritto l'abbonamento alla piattaforma e su Sky Go per chi possiede un abbonamento Sky. Si potrà seguire il match scaricando le rispettive app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Su Sky la telecronaca della sfida sarà affidata a Maurizio Compagnoni e Giancarlo Marocchi, mentre la Rai ha selezionato Luca De Capitani e Sabino Nela per raccontare l'incontro della kermesse continentale.