Belgio-Slovacchia: probabili formazioni e dove vederla. È sfida tra ct italiani

Francoforte sul Meno (Germania), 17 giugno 2024 – Partirà dal Deutsche Bank Park-Waldstadion di Francoforte l’avventura ad Euro 2024 del Belgio di Domenico Tedesco, che quest’oggi affronterà alle 18 (diretta su Rai 2 e Sky Sport) la Slovacchia dell’altro ct italiano, Francesco Calzona, nel primo incontro del Gruppo E. I Diavoli Rossi, dopo anni di mancati successi nonostante una formazione ricca di talento sono chiamati a una prova d’orgoglio, anche se il ct Tedesco ha preferito non sbilanciarsi: “Finalmente è arrivato il momento di tornare in campo e di questo sono molto contento. Siamo reduci da mesi di lavoro molto intenso e sono estremamente soddisfatto di come siano andate le cose in queste ultime settimane. Nel corso del torneo, partita dopo partita, riusciremo a capire quale sarà il nostro livello”.

Punta invece a stupire e a recitare il ruolo della Cenerentola del girone già dalla partita d’esordio la Slovacchia dell’ex allenatore del Napoli Francesco Calzona: "Stiamo attraversando un momento di grande forma, ci siamo allenati molto bene in queste settimane e tutti i giocatori sono a disposizione. Il Belgio è una squadra fortissima, ha pochi punti deboli e una rosa composta da giocatori di livello altissimo. Sappiamo bene che i favori del pronostico sono dalla loro parte ma noi dovremo dare tutto per cercare di ottenere un risultato positivo. Sanno attaccare bene gli spazi ma anche noi siamo consci dei nostri punti di forza. Sarà importante fare una pressione alta e a tutto campo. Sono le loro qualità a preoccuparmi maggiormente non la loro velocità”.

Le possibili scelte di Tedesco e Calzona

Il ct del Belgio Tedesco dovrebbe schierare i Diavoli Rossi con un 4-2-3-1 a trazione anteriore: a difendere i pali della porta belga sarà Casteels, che avrà con tutta probabilità davanti una linea a quattro formata da l’ex Atalanta Castagne, Theate – visto in Italia nelle file del Bologna –, Vertonghen e De Cuyper. Witsel e Onana formeranno invece la diga davanti alla difesa con anche compiti di impostazione, mentre Trossard, De Bruyne e Doku agiranno sulla trequarti, a supporto della punta che sarà l’ex Roma e Inter Romelu Lukaku. Schieramento offensivo anche per Calzona che dovrebbe optare per il 4-3-3 con diverse conoscenze del campionato italiano nell’undici titolare: a presidiare i pali della porta Slovacca ci sarà Dubravka, supportato da un pacchetto arretrato formato da Pekarik, l’ex Inter Skriniar, Vavro e De Marco. Conoscono bene la Serie A anche Duda e Lobotka – allenato al Napoli dallo stesso Calzona – che comporranno il terzetto di centrocampo con Rigo, mentre Suslov – reduce dall’esperienza al Verona – sarà nel tridente d’attacco con Strelec e Haraslin.

Dove vedere la gara in TV: La gara Belgio-Slovacchia, valida per la prima giornata del gruppo E di Euro 2024, sarà trasmessa in diretta su Rai 2 e Sky Sport a partire dalle 18:00 di lunedì 17 giugno 2024. La sfida sarà visibile anche in streaming su Sky Go e Now TV.

Probabili formazioni:

Belgio (4-2-3-1): Casteels; Castagne, Theate, Vertonghen, De Cuyper; Witsel, Onana; Trossard, De Bruyne, Doku; Lukaku. Ct: Tedesco.

Slovacchia (4-3-3): Dubravka; Pekarik, Skriniar, Vavro, De Marco; Duda, Lobotka, Rigo; Suslov, Strelec, Haraslin. Ct: Calzona.