Fiorentina, incubo rigori. Errori e orrori dal dischetto

Firenze, 11 marzo 2024 – Un brivido percorre il popolo viola quando alla Fiorentina viene assegnato un calcio di rigore. Con quello sbagliato contro la Roma da capitan Biraghi sono ben cinqwue i tiri dal dischetto falliti dai gigliati solo nel 2024, quindi in poco più di due mesi. Tanto che a volte verrebbe la voglia di “barattare” il penalty con un calcio d’angolo, visto che il primo gol viola contro la Roma è nato, appunto, da un corner.

Scherzi a parte, è evidente che esista un problema psicologico, visto che, come dice il tecnico Vincenzo Italiano “in allenamento sul dischetto siamo infallibili, purtroppo in partita non è così. Più di provarli e riprovarli non possiamo fare. Non è che sul dischetto arriva il primo che capita”.

Di certo, a eccezione di quello sbagliato da Gonzalez contro la Lazio (i viola hanno vinto lo stesso) sono stati errori pesanti che hanno portato via punti preziosi alla rincorsa europea dei gigliati.

La serie di errori (e orrori) dagli 11 metri comincia in questo 2024 il 6 gennaio con Bonaventura in casa del Sassuolo (viola sconfitti 1-0), poi Ikoné in Supercoppa col Napoli il 18 gennaio (gigliati ko per 3-0), Gonzalez con l’Inter (sconfitta viola per 1-0) il 28 gennaio e ancora Gonzalez con la Lazio il 26 febbraio (vittoria viola per 2-1). Infine, l’errore di Biraghi (bravo Svilar a parare, ma Biraghi tira male) con la Roma: poi il pareggio in extremis dei giallorossi per il 2-2 finale. In mezzo, il 14 gennaio, il rigore trasformato da Nzola contro l’Udinese (2-2).

Il paradosso è che i viola sono arrivati alla semifinale di Coppa Italia (doppio confronto con l’Atalanta) eliminando ai rigori Parma e Bologna, senza sbagliarne neanche uno. E ora? Cosa succederà al prossimo rigore assegnato alla Fiorentina?