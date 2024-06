Sport e solidarietà, a Figline l’ultima tappa di ‘Prato per la vita’

Prato, 12 giugno 2024 – La serata conclusiva delle corse serali del circuito Prato per la Vita 2024 si è svolta con grande entusiasmo al Circolo 29 Martiri di Figline. Grazie alla collaborazione con le società podistiche locali e all'organizzazione della Uisp di Prato, questo tradizionale circuito podistico itinerante ha saputo offrire ogni settimana un nuovo scenario, mantenendo viva la partecipazione e l'entusiasmo degli appassionati.

Solidarietà e Sport a Braccetto

La formula vincente di queste corse prevede un'iscrizione simbolica di soli 2 euro, con l'intero incasso, al netto delle spese organizzative, devoluto a scopi benefici. Quest'anno, i fondi raccolti saranno destinati alla San Vincenzo de’Paoli, per supportare economicamente le persone in difficoltà, e alla Asd Special Team Onlus, impegnata nella promozione dello sport e dell'inclusività.

Una partecipazione record

L'ultima tappa ha visto la partecipazione record di oltre 150 persone, che si sono cimentate su un percorso di 8 km o in una mini camminata di 4 km. Il gran finale si è svolto in un clima di festa autentica, con una grande conviviale organizzata per i partecipanti. La pizzeria del circolo ha offerto la sua specialità, la "pizza al metro", insieme a vassoi di affettati e schiacciatine "no limit", creando un'atmosfera di condivisione e allegria. Il commento del presidente Marcello Calamai, presidente del sodalizio, che ha espresso la sua soddisfazione per il successo dell'iniziativa, definendola una delle più belle manifestazioni solidali podistiche organizzate dalla Uisp di Prato: "È stato un onore essere l'artefice di momenti unici di sport e solidarietà," ha dichiarato, sottolineando l'importanza di queste iniziative per la comunità.

Le classifiche del circuito

Il circuito ha visto la società Le Lumache di Mezzana laurearsi campione di partecipazione con 194 presenze, seguita dalla Podista Pratese con 163 partecipanti e dall'ASD 29 Martiri di Figline. Al quarto posto si è classificata la Podistica Viaccia, una new entry nel panorama cittadino, costituita proprio quest'anno, che ha portato in gara 74 podisti. Un ringraziamento speciale Un ringraziamento particolare va alla Ets Regalami un Sorriso, che ha curato il servizio fotografico, immortalando i momenti salienti di questa splendida serata di sport e solidarietà. Questa edizione di "Prato per la Vita" si conclude con un bilancio estremamente positivo, confermando ancora una volta il potere dello sport di unire le persone e di fare del bene alla comunità.

