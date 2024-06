A che ora è la cerimonia di apertura degli europei 2024: dove vederla in tv e chi canta

Monaco di Baviera, 13 giugno 2024 – È l’Allianz Arena di Monaco di Baviera il palcoscenico della partita inaugurale degli Europei di calcio 2024. Venerdì 14 giugno alle 21 va in scena la sfida del girone A tra la Germania padrona di casa e la Scozia.

Ma come da tradizione prima del match è in programma la cerimonia di apertura della manifestazione. Musica, colori e momenti di commozione accompagneranno i tifosi verso il calcio d’inizio di Euro 2024.

La cerimonia inizia alle 20.30. Tutta la Germania e il calcio europeo renderanno omaggio a Franz Beckenbauer, morto a 78 anni lo scorso 7 gennaio. La vedova della leggenda della nazionale tedesca e del Bayern Monaco, Heidi Beckenbauer, porterà in campo il trofeo dell’Europeo, alzato l'ultima volta a Londra dall'Italia di Roberto Mancini. Heidi sarà insieme ai due capitani tedeschi vincitori del campionato europeo, Bernard Dietz (1980) e Jurgen Klinsmann (1996). Sullo sfondo un video dalle forti emozioni.

Chi canta

Gli artisti protagonisti della cerimonia di apertura

Non mancano chiaramente i personaggi di fama internazionale. Protagonisti al centro del campo di Monaco il trio italiano Meduza, Ryan Tedder, cantante americano e frontman degli One Republic, e la tedesca Leony. Gli artisti hanno firmato la canzone ‘Fire’, l’inno ufficiale del torneo continentale.

È possibile vedere la cerimonia di apertura di Euro 2024 a pagamento sui canali Sky e in chiaro su Rai 1. L’evento è visibile in streaming sulla piattaforma Now Tv.

Protagoniste del torneo 24 squadre, suddivise in 6 gironi da 4 ciascuno, e la prima fase si svolgerà dal 14 al 26 giugno: le prime due classificate di ogni gruppo e le quattro migliori terze accederanno agli ottavi (due gare al giorno tra il 29 giugno e il 2 luglio), poi si proseguirà con i quarti (5 e 6 luglio, 2 gare al giorno), le semifinali (9 e 10 luglio, una gara al giorno) e la finale. Saranno 51 le partite in programma nell'arco complessivo di 22 giornate. La finale il 14 luglio a Berlino.

Ecco le città sede di gara: Amburgo, Berlino, Colonia, Dortmund (qui gli azzurri giocheranno la prima partita con l'Albania), Düsseldorf, Francoforte, Gelsenkirchen (sede di Italia-Spagna), Lipsia, Monaco di Baviera, Stoccarda. I rispettivi stadi vanno da una capienza minima di 40.000 spettatori, a Lipsia, dove i ragazzi di Spalletti chiuderanno il loro girone, a una massima di 71.000 a Berlino.