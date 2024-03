Tennis. Bronzetti subito eliminata a Miami

Niente da fare per Lucia Bronzetti, che perde al primo turno del Wta 1000 di Miami dalla qualificata americana Taylor Townsend 3-6, 6-3, 6-4. Nel primo set Bronzetti ha un ottimo controllo a livello di servizio, concede solo una palla break e strappa la battuta all’avversaria sul 4-3, chiudendo poi al nono gioco al primo set-point. Sulla scia, la verucchiese strappa ancora il servizio altrui e va 2-0 nel secondo, ma poi non riesce ad avere la stessa continuità e perde la battuta per due volte di fila, con Townsend a impattare con un altro 6-3. Nel terzo set il gioco chiave è il quinto, quando Bronzetti viene breakata. Townsend non fa mai arrivare l’avversaria a 40 e chiude 6-4, con un finale in cui si appropria anche di un punto non suo. Sul 5-4 e 30-0, un lungo lob della verucchiese sbatte sulla racchetta dell’americana prima di cadere fuori. L’arbitro non vede, Townsend fa finta di nulla e si va 40-0, con partita finita poco dopo.