Volley femminile. Montesport, contro l’Ambra Cavallini vittoria conquistata con grinta e determinazione

MONTESPORT

3

AMBRA CAVALLINI PONTEDERA

2

MONTESPORT: Mezzedimi, Scardigli, Galli, Para, Lazzeri, Giubbolini, Dri, Bruno, Cantini, Caputo, Castellani (L1), Eifelli (L2). All. Barboni.

AMBRA CAVALLINI PONTEDERA: Donati, Chericoni, Simoncini, Meini, Chisari, Covino, Testi, Marocchini, Macelloni, Norci, Barberini, Matteini, Casarosa (L1), Matteoli (L2). All. Bigicchi.

Arbitri: Fantoni e Bertonelli di Grosseto.

Parziali: 23-25; 25-23; 27-25; 22-25; 15-11.

MONTESPERTOLI - Confortante successo per la Montesport che comunque alla fine di un match combattuto e durato oltre due ore batte nel derby l’Ambra Cavallini e si porta in una buona posizione di metà classifica. Pontedera che però non era venuto per fare una passeggiata come si intuisce da un primo set combattuto punto su punto (2-2, 6-6, 10-10, 15-15, 18-18, 22-22) nel quale le pisane con un colpo di coda sorprendono le locali 23-25.

La reazione delle biancoblù arriva però nella seconda frazione ma ci vuole il massimo impegno per avere la meglio sulla truppa di Bigicchi: 4-2, 7-5, 9-7, 12-10, 15-13, 18-15, 22-20 e 25-23 finale. La battaglia prosegue aspra anche nella terza frazione dove le due squadre dimostrano di equivalersi in tutto e per tutto e a guadagnarne è il pubblico del PalAlessandro che certo non si annoia (3-3, 5-5, 9-9, 12-12, 16-16, 19-19, 21-21) tanto che solo ai vantaggi la squadra di Barboni, con caparbietà, piega le ospiti 27-25.

Ma le pisane non sono dome e nel quarto set, sebbene di pochi punti, guidano sempre il gioco tanto da chiudere 22-25 e costringere così la squadra di casa al tie-break. Nel quinto set però Mezzedimi e compagne scalano marcia, prendono subito qualche punto di vantaggio e lo portano fino al 15-11 finale.